Unterhaching - Der Unbekannte hatte das NH Hotel in der Leipziger Straße in Unterhaching mitten in der Nacht, gegen 2.40 Uhr, über einen Nebeneingang betreten. Mit einer Basecap und einem schwarzen Mundschutz war der Räuber vermummt, an der Rezeption forderte er die 24-jährige Mitarbeiterin dazu auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Dazu bedrohte er die Rezeptionistin mit einer Schusswaffe.