Der nächste Verletzte, leider. Denn Thiago war im bisherigen Saisonverlauf einer der konstantesten Profis in der Elf von Trainer Niko Kovac. In 14 von 15 Pflichtspielen kam er zum Einsatz, dirigierte zuletzt an der Seite seiner spanischsprachigen Partner Javi Martínez und James Rodríguez das zentrale Mittelfeld. Dieses Trio ist gesprengt – auch fürs Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag in einer Woche muss sich Kovac eine neue Lösung überlegen. Bitter! "Ein weiterer Verletzter fehlt uns gerade noch", sagte Kovac kopfschüttelnd angesichts der Personalmisere.