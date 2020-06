Fährt sofort wieder heim Arnold Schwarzenegger bricht Fitnessstudio-Besuch ab

Mit dem Fahrrad soll Schwarzenegger am Dienstagmorgen für ein kleines Workout vorgefahren sein, doch nach einem kurzen Plausch mit den Betreibern, habe er das Gym wieder verlassen und sei nach Hause gefahren - ohne Training. Der Grund: Die Sportler trainieren dort ohne Mund-Nasen-Schutz. Nur in den Umkleidekabinen und anderen Gemeinschaftsräumen gäbe es eine Maskenpflicht. An den Geräten selbst wird ohne Infektionsschutz trainiert.