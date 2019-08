Faceclub-Event in Berlin Bundesbankvorstand: Bargeldloses Bezahlen wird langsam akzeptiert

EC-Karte wird für immer kleinere Beträge genutzt

Während diese Bezahlmöglichkeiten jedoch erst von wenigen genutzt werden, gewinnt die gute alte EC-Karte durch den neuerdings integrierten NCF-Chip an Beliebtheit. Laut Zahlen der Deutschen Kreditwirtschaft waren bereits über 22 Prozent der ohnehin steigenden Anzahl an Zahlungen kontaktlos - gleichzeitig sank aber die Höhe des durchschnittlichen Einkaufswertes, was bedeutet, dass die Kunden immer öfter kleinere Beträge, zum Beispiel in Bäckereien, mit der Girokarte bezahlen.

Auch Prinz Eduard von Anhalt (77), der wie viele im VIP-Shuttle von Partner Porsche zum Event kam, zahlt am liebsten mit Karte - "auch wenn die Überwachung hier zu groß ist, aber ich möchte nicht so viel Bargeld mit mir herumtragen". Trotzdem habe er immer etwas Geld in der Tasche, um es oft und gerne Obdachlosen zu geben.

Evelyn Bresser: "Wir müssen uns daran gewöhnen"

Evelyn Bresser, Ehefrau von Ex-ZDF-Chefredakteur Klaus Bresser, denkt vor allem an die jüngere Generation: "Man wird sich dran gewöhnen müssen, wir tun es ja schon in weiten Teilen, aber ob man jetzt so ganz und gar auf Bargeld verzichten soll, ist mir irgendwie noch unheimlich." In Bezug auf Taschengeld für Kinder meinte sie: "Das ist dann eine Taschenkarte, auf der 10, 20, 30 Euro draufstehen und das Kind kann dann irgendwie damit zahlen. Spannend!"

Unter den geladenen Gästen der Veranstaltung waren auch Mittelstandspräsident Mario Ohoven, Thomas Ellerbeck von TUI, Jörg Büttner von Köln Flocken und Moderation Carola Ferstl.