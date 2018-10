Die Reaktion von Chebli - sie wurde 1978 in Berlin geboren, die Familie lebte in Moabit von Sozialhilfe und Lebensmittelspenden - lässt nicht lange auf sich warten. "Wer von Euch Hatern hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen & gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist", twittert sie.