Facebook-Post bringt Klarheit Auftritte abgesagt: Sorge um Jens Büchner

"Die Ärzte und mein Körper haben mich gezwungen, einen Gang runter zu schalten und meinen Kreislauf und mein Immunsystem wieder auf Vordermann zu bringen und deshalb befinde ich mich seit heute Morgen in ärztlicher Behandlung", schreibt Malle-Jens. Deswegen müsse er am Samstag einen Auftritt in Neugattersleben und am Sonntag einen im Megapark absagen.