Facebook-Kritik Israelitische Kultusgemeinde verklagt Ex-Präsidenten

Austritt aus Gemeinde, um Bekenntnissteuer zu sparen?

Mit dem Segen des IKG-Vorstandes? An den Gerüchten war was dran. Tatsächlich hatte der IKG-Vorstand mit zwei wohlhabenden Mitgliedern der Gemeinde vertraglich vereinbart, dass seitens der IKG bei den beiden Unternehmern auf Eintreibung der Bekenntnissteuer (vergleichbar mit der christlichen Kirchensteuer) für das Jahr 2017 verzichtet wird. Das ist unstrittig. Die Mitglieder spendeten der IKG 1,6 Millionen Euro für den Bau einer IKG-Stadtteil-Synagoge in der Possartstraße und die politische Arbeit der Gemeinde. Und sparten sich so wohl viel Geld.