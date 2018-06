Extravaganter Saumrock Auftritt in Schwarz-Rot-Gold: Ist Rita Ora etwa Deutschland-Fan?

Bei diesem Anblick steigt die Laune auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft doch gleich doppelt so schnell. Ob sich die britische Sängerin Rita Ora (27, "Your Song") bei ihrer Outfit-Wahl am gestrigen Samstag wohl darüber im Klaren war? Die deutschen Fans freut es zumindest sehr. Denn für ihren Auftritt auf dem Capital Summertime Ball im Wembley Stadion in London entschied sich die 27-Jährige für einen extravaganten Saumrock in Schwarz-Rot-Gold.