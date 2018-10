Extra aus Rio de Janeiro angereist Dirndl in Gold: Wenn auf der Wiesn Geburtstag gefeiert wird...

Bill trug Lederhosn, saß mit einer Maß in der Hand neben Gloria und umarmte gut gelaunt so manches Dirndl. Hillary trug übrigens keines: Sie erschien im rot-karierten Blazer. Für die Clintons war es ein Familienausflug. Zuvor hatten sie mit Tochter Chelsea die Innenstadt erkundet, am Samstagnachmittag sah man die beiden, begleitet von einer Handvoll Aufpassern, beim Spaziergang im Englischen Garten. Und beim Essen im Franziskaner.