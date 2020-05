Experte klärt auf Wie gefährlich sind extreme Fastenkuren à la Ellie Goulding?

Stars wie Ellie Goulding (33, "Burn") setzen zuweilen auf extreme Fastenkuren, denn das sei, so die britische Sängerin, "sicher und nützlich". Im Interview mit dem britischen "Mirror" erklärte sie kürzlich, dass sie dabei 40 Stunden am Stück nichts esse. Kann das gesund sein? Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl, Autor von "Iss dich gesund mit Dr. Riedl" (GU Verlag), erklärt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news, ob aggressive Fastenkuren gefährlich für den Körper sind und was es dabei zu beachten gilt.