Es sei gut möglich, so Meyer-Krotz, dass sich Malaysia künftig auch bei deutschen Müll-Importen verweigere. Durch die Exporte sei die Bundesrepublik zudem auch "indirekt mitverantwortlich" dafür, dass sich die Meere zunehmend mit Plastik füllten. Eine faire Art des Handels mit Plastikmüll? Das sei "eine Illusion", so der Greenpeace-Experte. Letztlich müsse die Müll-Ausfuhr komplett verboten und das Problem schon am Anfang gelöst werden – in den deutschen Deponien, wo sich der Plastikmüll bis an die Decke stapelt.

Lesen Sie auch: Vulkan auf Bali speit Asche zwei Kilometer in die Höhe