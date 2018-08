Aber die AZ-Verkoster waren von diesem besonderen Tropfen so begeistert, dass Oliver sich erweichen ließ, ihn als AZ-Jubiläumswein zur Verfügung zu stellen. Wenn Kenner der Szene sich gegenseitig hinter vorgehaltener Hand ihre neuesten, spannendsten Winzern-Entdeckungen zuraunen, fällt in jüngster Zeit immer wieder ein Name: Der des pfälzischen Weingutes Gabel.