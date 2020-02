Sie trauen ihm also sicher auch zu, den FC Bayern über den Sommer hinaus zu trainieren, oder?

Von außen wirkt es so, als würde vieles passen. Vor allen Dingen im Hinblick auf das Verhältnis Trainer und Mannschaft habe ich den Eindruck, dass ihm jeder folgt und es sehr gut harmoniert. Deshalb wird ja auch offen darüber diskutiert, ob er länger bleiben könnte.

Gegen einen möglichen Nachholtermin des Gladbach-Spiels während der Karnevalszeit haben Sie sich zuletzt ziemlich klar positioniert. Warum?

Man kann das nicht isoliert voneinander betrachten. Das ist ein Derby mit ganz vielen Emotionen. Während der Oktoberfestzeit sind die Menschen in München doch auch anders drauf als sonst. Im Karneval ist das hier in der Region genauso. Und das ist ein Hochsicherheitsspiel. Daher macht es Sinn, dass es da auch nicht stattfindet. Ich glaube auch nicht, dass es ein Derby zwischen Bayern und Sechzig an einem Oktoberfestwochenende geben würde, wenn es irgendwann noch einmal dazu kommen sollte.

Wie wichtig ist der Karneval für den FC, der gegen Bayern wieder in Karnevalstrikots aufläuft, grundsätzlich?

Das ist fester Bestandteil der Kultur, unseres Klubs und der Stadt. Ganz Köln freut sich darauf, Karneval zu feiern. Es ist wichtig, seine DNA, wie man großgeworden ist, was einer Stadt und den Menschen, die da leben, etwas bedeutet, anzunehmen. Das ist vergleichbar mit dem Oktoberfest. Da treten die bayerischen Vereine auch aus Überzeugung heraus in Erscheinung. Das gehört zur Kultur der Stadt München dazu.

Ex-Löwe Heldt: "Die Derbys waren etwas Besonderes"

Ist Ihre Motivation als ehemaliger Sechziger gegen die Bayern eigentlich besonders groß?

Nein. Aber es ist doch für jeden immer die größte Motivation, gegen den FC Bayern zu spielen. Und die Derbys damals waren schon etwas Besonderes, weil es ein echtes Stadtderby war.

Sie spielten dabei unter anderem auch noch gegen Oliver Kahn. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Dass ich ihm mehrere Tore reingehauen habe. (lacht)

Wie sehen Sie ihn jetzt als Verantwortlichen des FC Bayern, der Karl-Heinz Rummenigge 2022 als Vorstandsvorsitzenden beerben soll?

Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ganz hervorragend laufen wird, wenn das Zepter irgendwann mal übergeben wird.

Und was sagen Sie zur Entwicklung des TSV 1860?

Sechzig ist und bleibt einfach ein toller Verein mit einer ganz, ganz großen Tradition. Es ist schade, dass sie leider mehrere Gänge nach unten machen mussten. Als ehemaliger Löwe ist es meine große Hoffnung, dass sie irgendwann mal wieder in der ersten oder zweiten Liga ankommen. Weil so ein Verein mit solchen Fans da eigentlich hingehört. Es wird ja immer gesagt, dass der wahre Münchner Sechziger ist und die Leute von außerhalb dann eher die Bayernfans sind. Ich würde mir für die Blauen wünschen, dass es irgendwann wieder ein Derby gibt.

Das komplizierte Vereinskonstrukt des TSV 1860 ist aber nicht unbedingt darauf ausgerichtet, oder?

Nur so viel: Der Verein ist immer größer als jeder Einzelne. Das wirkt von außen nicht immer so.

Lesen Sie auch: Podolski mit extremer Ansage für seine Kölner gegen den FC Bayern