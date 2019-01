Was genießen Sie an Ihrem Leben im Ruhestand?

Für mich bedeutet es Lebensqualität, wenn man keinen Stress, keinen Druck hat. Auch mal ausschlafen kann, nachts nicht aufwacht und über seine Mannschaft nachdenkt. Ich habe jetzt ein sehr angenehmes Leben. Ich habe den Schritt ja schon mit 65 nach der WM 2014 mit der Schweiz gemacht. Man hat nur ein Leben und will der Familie etwas zurückgeben.