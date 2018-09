Shopping-Date mit Riccardo Simonetti bei KONEN: Jetzt bewerben!

So macht ihr mit bei dem Gewinnspiel: Schreib eine Email mit dem Stichwort "Riccardo Simonetti" an marketing@az-muenchen.de und nenne uns zusätzlich Name, Adresse und Telefonnummer von dir. Einsendeschluss ist der 28. September um 12 Uhr. Die Gewinner verständigen wir am Freitagnachmittag.