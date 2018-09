Kulinarische Tipps vom Profi: Küchenchef Michael Hüsken (Mitte) mit den Gewinnern des Kochkurses. Fotos: The Charles Hotel

Luxus Urlaub in der eigenen Stadt mit Suite und Dinner

Zum Ausklang des diesjährigen The Charles Sommergewinnspiels luden das Rocco Forte-Hotel und Sophia’s Restaurant & Bar dazu ein, einfach mal Urlaub in der eigenen Stadt zu machen – mit einer Übernachtung in der Suite inklusive Dinner.

Eine schöne Idee, die mittlerweile schon viele Münchnerinnen und Münchner aufgegriffen haben.

In den nunmehr elf Jahren seit seiner Eröffnung im Jahre 2007 hat das Rocco Forte The Charles Hotel mit seiner besonderen Mischung aus Architektur, Luxus und persönlichem Service nicht nur die Herzen internationaler Hotelgäste erobert.

Wir danken allen, die mitgemacht haben – und wenn es in diesem Jahr nicht mit einem Gewinn geklappt hat: Der nächste The Charles Hotel-Sommer kommt bestimmt!

5-Sterne-Superior: Das Rocco Forte The Charles Hotel

Das The Charles Hotel ist das Münchner Kindl der Rocco Forte Hotels und das neueste 5-Sterne-Superior Hotel in München im modernen Design – in traumhafter Lage. Zwischen dem Alten Botanischen Garten, dem Karlsplatz und dem Königsplatz. In diesem Jahr feiert das The Charles Hotel zehnjähriges Jubiläum.

Um das Ambiente der exklusiven Bar, des lichtdurchfluteten Sophia’s Restaurant oder des luxuriösen The Charles Spa zu genießen, muss man kein Zimmer und keine Suite gebucht haben. Aber man könnte natürlich – warum nicht – mal eine Auszeit vom Alltag in der eigenen Stadt nehmen?

Rocco Forte The Charles Hotel, Sophienstraße 28, 80333 München, Tel: 089 / 5445550, www.roccofortehotels.com/de/hotels-and-resorts/the-charles-hotel/