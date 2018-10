In den ersten Spielen mochten die Personalrochaden noch funktionieren. Es ging um Spielpraxis einerseits und Belastungssteuerung andererseits. Eine gesunde Mischung zu finden, gerade in den anstrengenden Englischen Wochen die Spieler nicht schon zu überfordern, ihre Kräfte richtig zu dosieren. Ein berechtigter Ansatz, doch schon gegen Augsburg fehlte es auch beim Gegentor sichtlich an der Abstimmung, und auch in Berlin gipfelte das bayerische Durcheinander in der Defensive in den beiden Boateng-Schnitzern.