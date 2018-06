Ex-Trainer im WM-Gespräch Stielike: "Son kann jedem Gegner gefährlich werden"

Ihr Nachfolger Shin Tae-Yong, der anfangs sogar noch Ihr Assistent war, kritisierte Sie kürzlich scharf, unterstellte Ihnen unter anderem, keinen langfristigen Plan gehabt zu haben. Wie sehr haben Sie diese Aussagen überrascht?

Anscheinend hat er dies anlässlich der Pressekonferenz bei seiner Vorstellung als Nationaltrainer von sich gegeben. Wohl aus seiner Euphorie heraus, weil eigentlich keiner mit seiner Benennung gerechnet hat. Kurz danach hat man ihm aber bereits zwei spanische Trainer aus dem Staff von Vicente del Bosque zur Seite gestellt, zudem dürften ihn inzwischen die Ergebnisse eingeholt haben. Sollte er unsere Bilanz brechen wollen, müsste er die nächsten 20 Spiele in Folge gewinnen.

Stielike: Titelverteidigung Deutschlands ist möglich

Sie sagten kürzlich, der DFB habe ein Exempel an Ihnen statuiert. Wie haben Sie das genau gemeint?

Das Exempel bezog sich ganz klar auf 1977 und meinen Wechsel zu Real Madrid, nach dem ich knapp zwei Jahre lang kein Länderspiel mehr bestritt. Damals setzte man alle anderen Spieler, die sich im Kreis der Nationalmannschaft befanden, unter Druck. Nach dem Motto: Seht her, wer sich getraut, vor der WM ‘78 ins Ausland zu wechseln, dem passiert das Gleiche.

Trauen Sie Deutschland nach diesem schwachen Start und dem emotionalen Sieg gegen Schweden nun die Titelverteidigung zu?

Bei aller Anerkennung für die Energieleistung des deutschen Teams in der zweiten Halbzeit, insbesondere in den Minuten der Unterzahl, ist aber eins klar – um weit zu kommen, brauchst du auch das notwendige Quäntchen Glück. Wenn sich ihre Leistung stabilisiert und das Glück sich nicht einen anderen Partner suchen sollte, ist auch die Titelverteidigung im Bereich des Möglichen.

In Deutschland verbinden viele Ihren Namen eher mit einem karierten Sakko als mit Ihren sportlichen Erfolgen, die Sie hatten. Ärgert Sie das denn?

Anhand Ihrer Fragestellung erkennt man ja, dass dies für Nachhaltigkeit gesorgt hat. Komisch nur, das immer alle fragen, ob mich die Frage von Anderen stört, sie selbst aber die Gleiche stellen. Fast noch bizarrer als so ein Sakko.

Haben Sie es mal bereut, in der schwierigen Phase von 1998 bis 2000 als Assistent von Bundestrainer Erich Ribbeck gearbeitet zu haben?

Da gibt es nichts nachzukarten und zum Glück musste ich nicht mit zur EM 2000 in den Niederlande, denn da ging ja erst so richtig einiges drunter und drüber.

Wäre es für Sie vorstellbar, noch einmal in Deutschland zu arbeiten?

Eher nein, da ich noch dieses Jahr 64 werde und mir eigentlich vorgenommen habe, so wie jeder andere Bürger mit 65 in Rente zu gehen.

