Ottmar Hitzfeld: "Bastian war immer pflegeleicht"

Die Nominierung in den Profi-Kader erfuhr Schweinsteiger von einem Printreporter. "Ich hab’ erst gedacht, der will mich verarschen", erzählte der damals 18-Jährige, "aber dann hat auch schon der Gerland angerufen." Hermann Gerland, der Coach der Bayern-Amateure.

Bastian war ein ungeschliffener Diamant. Ich wollte ihn langsam an die Profis heranführen. Bereits damals hatte er diese unglaubliche Übersicht in seinem Spiel, schlug kluge Pässe. Das kann man nicht lernen, diese Spielintelligenz ist ihm in die Wiege gelegt worden. Bastian machte meist intuitiv das Richtige, hatte ein gutes Gespür, um auf dem Platz die richtigen Lösungen zu finden.