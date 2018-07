München - In letzter Zeit wurden immer wieder Spieler des FC Bayern mit einem Engagement beim SSC Neapel in Verbindung gebracht. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Neuer Trainer bei den Italienern ist Bayerns Ex-Trainer Carlo Ancelotti. So wurden unter anderem über einen Neapel-Wechsel von Sebastian Rudy, Arturo Vidal und Jérôme Boateng spekuliert.