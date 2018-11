Ex-Trainer des FC Bayern Ottmar Hitzfeld: Kovac "auf alle Fälle der richtige Trainer"

Nach einem starken Saisonstart mit sieben Siegen in Serie geriet in den vergangenen Wochen auch Trainer Niko Kovac in die Kritik. Immer wieder sickerten Interna aus der Kabine nach außen, die Autorität des Kroaten schien angekratzt. Für Hitzfeld, der zwischen 2001 und 2003 mit Kovac zusammenarbeitete, in der derzeitigen Situation wenig verwunderlich: "Wenn es nicht läuft, muss man bei Bayern immer mit Kritik leben. Und dann melden sich natürlich auch die Spieler zu Wort, die nicht zum Einsatz kommen. Das sollte man nicht überbewerten."