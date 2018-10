Schweinsteiger-Team hinter Erwartungen geblieben

2017 qualifizierte sich Chicago noch mit 55 Punkten als Dritter im Osten für die Playoffs. In diesem Jahr lag die Endrunde in weiter Ferne. Der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz betrug am Ende 18 Punkte. Mit nur acht Siegen und 32 Punkten blieb Chicago weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.