Eine Tatsachenentscheidung, eine falsche.

Osmers hat auch nicht mit mir gesprochen, der war schnell wieder an der Mittellinie. Osmers hat später behauptet, er hätte mich gefragt. Das stimmt nicht. Aber wir haben das später in einem Gespräch alles ausgeräumt, da ist mittlerweile alles geklärt. In der Halbzeit habe ich die Szene noch einmal im Fernsehen gesehen, der Ball war natürlich nicht drin, das Tor hätte nicht zählen dürfen.