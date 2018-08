München – 35 Jahre lang war er ein Gesicht des FC Bayern. Als erster Pressesprecher eines Bundesliga-Vereins überhaupt bestimmte Markus Hörwick das Bild des Klubs in der Öffentlichkeit entscheidend mit. Vor zwei Jahren verabschiedete er sich als Mediendirektor, im Hintergrund mischt Hörwick aber noch immer kräftig mit – unter anderem als PR-Berater von Ex-Sportvorstand Matthias Sammer und Bayern-Trainer Niko Kovac. In der "Zeit" gibt Hörwick nun Einblicke in seine Arbeit und spricht über: