Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 trauert um seinen früheren Präsidenten Günter Eichberg. Wie der Revierklub am Montag bestätigte, starb Eichberg am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 72 Jahren in seiner Heimatstadt Gütersloh. Er war von 1989 bis 1993 Präsident des Bundesligisten und prägte die Geschicke des Traditionsvereins in dieser Zeit maßgeblich.