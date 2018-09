In der Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Südwestrundfunk sollen Musiker und Musikgruppen aus der Region auftreten, wie die zweitgrößte ARD-Anstalt am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Zudem seien komödiantische Einlagen geplant. Die erste Sendung ist für 22. Dezember geplant. Borg moderierte neun Jahre in der ARD als Nachfolger von Karl Moik den "Musikantenstadl".