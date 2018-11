Pereira war im Januar 2017 von Insvestor Hasan Ismaik eigentlich zu den Löwen geholt worden, um die Sechzger zurück in die Bundesliga zu führen. Doch es folgte der Abstieg. Unvergessen blieb seine Rede bei seiner Vorstellung vor hunderten Sechzig-Fans an der Theresienwiese, als der Portugiese in die Menge brüllte: "We go to the top!" Was Pereira seinerzeit in Giesing nicht gelang, glückte ihm nun in China - er hatte Erfolg.