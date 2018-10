Ex-Landrat vor Gericht Rauschende Party, teure Ausflüge - Prozess um Kreidl-Affäre beginnt

Untreue in Millionenhöhe

In der Affäre geht es um diverse Verdachtsfälle von Untreue in den Jahren 2008 bis 2013. Die Ermittlungen umfassten nach früheren Informationen rund ein Dutzend Komplexe mit einem Volumen in Millionenhöhe. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, durch Immobilienkäufe, gesponserte Ausflüge von Kommunalpolitikern und teure Renovierungen von Amtsräumen ihre Pflichten verletzt zu haben.