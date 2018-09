Welche Rolle sollte die neue Halle, also quasi eine vierte Pinakothek, spielen?

Es bietet sich die Chance, eine Wechselausstellungshalle für die staatlichen Häuser zu schaffen. Momentan sind Wechselausstellungen für die Stammhäuser im Kunstareal nur unter schwierigen Bedingungen zu realisieren. Dazu kommt, dass die Grafische Sammlung nur unzureichend untergebracht ist. Auch das Museum Brandhorst stößt räumlich an seine Grenzen. Die weitere Präsenz von Einrichtungen der LMU, zum Beispiel der Kunstwissenschaften, wäre ebenfalls zu begrüßen.

An der bestehenden Pinakothek und dem Umfeld gibt es immer wieder Kritik, etwa an der Wegeführung. Müsste man das nicht erst mal in den Griff kriegen, bevor man eine Erweiterung angeht?

Im Gegenteil! Eine Neuplanung an der Theresienstraße gibt uns auch städteplanerisch die Möglichkeit, das Museumsareal noch besser an die Altstadt anzubinden. Die Neuordnung der Verkehrsführung spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Da sind ja bereits vonseiten der Stadt wichtige Änderungen beschlossen worden. Darüber hinaus setze ich mich dafür ein, dass die Barer Straße zwischen Gabelsberger- und Türkenstraße für Autos gesperrt wird.

Welche Funktion hätte das für das Kunstareal?

Hier könnte ein wirkliches Zentrum für das Kunstareal entstehen. Mein Ziel ist, dass alles ineinandergreift: Die Wegeführung, die Gestaltung der Außenflächen, die Anbindung an die Altstadt. Wir können jetzt den großen Wurf fürs Kunstareal angehen.

Wie geht es jetzt weiter?

Ich ergreife jetzt die Initiative und werde mit den unterschiedlichsten Ebenen den Dialog suchen. Mit der Wissenschaftsministerin bin ich bereits im Gespräch. Selbstverständlich auch mit der Stadt München bis hin zum Kulturbürgermeister Josef Schmid, der sich in diesen Fragen stark engagiert.

Warum hat man sich denn in der Vergangenheit so schwergetan mit diesen Planungen? Wie gesagt, die Idee gab es ja schon.

Man hat sich nicht schwergetan. Wichtige Schritte wurden ja gemacht. Konkret wird es erst jetzt, weil in der LMU die wichtigen Entscheidungen gefallen sind. Jetzt können wir Nägel mit Köpfen machen.

Rechnen Sie mit Widerstand aus der LMU?

Ich glaube, diese Nachnutzung gemeinsam zu entwickeln, ist sinnvoll.

Von welchem Zeitrahmen reden wir?

Das lässt sich sicher nicht in einem Jahr machen. Man muss mit fünf bis zehn Jahren rechnen. Es bietet sich damit aber auch eine einmalige Chance für das Kunstareal.

