Lahm war 2014 in Brasilien mit Özil Weltmeitser geworden. "Ich habe Mesut über Jahre kennen gelernt. Ich weiß, was ich an ihm hatte, was ich an ihm geschätzt habe. Er hat zur richtigen Zeit immer Leistung gebracht", schilderte der frühere Bayern-Star. Nun setzt er voll auf seinen Nachfolger, sowohl beim FC Bayern als auch im DFB-Team.