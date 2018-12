Zum Ende des Jahres hin haben sich die Münchner dann aber wieder gefangen. Ex-Kapitän Stefan Effenberg sieht dies vor allem als Verdienst von Trainer Niko Kovac. "Der Grund dafür ist, dass er sich weiterentwickelt und Ratschläge angenommen hat. Er hat die Rotation beendet, als die Mannschaft in die Krise schlitterte. Und kam so auch wieder raus", schreibt der Champions-League-Sieger von 2001 in seiner Kolumne bei "t-online".