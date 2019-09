Jasmin Madeleine El-Tawil, wie ihr Name auf dem Instagram-Account lautet, hat ein Foto veröffentlicht, das sie mit ihrem Baby am Strand zeigt. "Wenn das Glück Dich trifft", schreibt sie schlicht dazu. Das Kind ist in ein Handtuch gehüllt, die stolze Mama strahlt es an. Wo das Foto aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Der "Bild" soll die 37-Jährige jedoch gesagt haben, dass ihr Baby ein Junge ist.