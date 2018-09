Sie haben Trump schon persönlich kennengelernt, genauso wie dessen Vorgänger Barack Obama, als Sie zweimal mit den New England Patriots ins Weiße Haus eingeladen wurden.

Überhaupt mal das Weiße Haus von innen zu sehen, war unglaublich. Aber ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen: Unterschiedlicher konnten die Besuche kaum sein. Zwei völlig verschiedene Arten, wie man dort behandelt wurde und welche Freiheit man hatte.

Welchen Besuch empfanden Sie denn als schöner?

Sagen wir mal so: Ein Besuch war strukturierter als der andere. (lacht)

Zum Sport: Quarterback Tom Brady ist 41, der beste Receiver, Julian Edelman, für vier Spiele gesperrt. Und trotzdem: Ihr Ex-Team, die Patriots sind wieder ein Favorit. Warum?

Weil sie nie eine schlechte Saison spielen. Ich weiß noch, wie wir 2014 bei den Kansas City Chiefs 41:14 verloren. Da schrieben schon alle vom Ende der Patriots-Ära. Bla, bla, bla. Sie müssen erstmal dauerhaft zeigen, dass sie nicht mehr zu Top-Leistungen fähig sind. Ansonsten muss man die Pats immer auf dem Zettel haben. Solange Brady und Coach Bill Belichick da sind, haben sie auch immer eine Chance. Tom Brady ist einfach zu gut.

Mit Brady spielten sie acht Jahre zusammen, Sie sind Freunde, er hat das Vorwort Ihres Buches geschrieben. Wie ist er so privat? Was zeichnet ihn aus?

Was man auf dem Platz von ihm sieht, das bekommt man auch privat. Er ist höllisch besessen vom Gewinnen. Beim Kartenspielen will er gewinnen. Sogar wenn du mit ihm am Tisch sitzt und ein Bierchen trinkst, trinkt er es schneller als du. Er will immer der Beste sein. Du musst nicht mal einen Wettbewerb daraus machen. Manchmal ist es nervig, aber irgendwie auch lustig. Er ist ein sehr liebenswerter Mensch.

Welches Team kann den Patriots und Brady gefährlich werden?

Für mich ist immer auch der amtierende Meister ein Mitfavorit, also die Philadelphia Eagles. Denn wie soll man innerhalb von sechs Monaten so viel schlechter werden? Der Kader der Los Angeles Rams sieht stark aus, dazu die Minnesota Vikings...

Es dürfte spannend werden.

Am Anfang wird es sehr eng, dann werden sich die vier, fünf besten Teams etwas absetzen.

Mit Wide Receiver Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers) und Linebacker Mark Nzeocha (San Francisco 49ers) sind immerhin zwei Deutsche dabei. Was ist zu erwarten?

Wenn man es erstmal in den Kader geschafft hat, ist alles offen. Jetzt geht es nur noch um die Leistung. Beide Spieler müssen sich erstmal an das Level gewöhnen. Aber die Einsatzchance kann auch sehr schnell kommen – und dann muss man da sein.

Ohne Ihre Karriere schmälern zu wollen, aber für deutsche Fans ist es doch super, mit St. Brown auch mal einen offensiven deutschen Spieler zu sehen, der auch scoren kann.

Das sehe ich genauso. Er ist athletischer, spektakulärer, das wird schön zu sehen sein. Und ich habe auch deshalb das Buch geschrieben: Damit mehr Zuschauer das Spiel verstehen, es lieben lernen und der Hype in Deutschland noch mehr entfacht wird.