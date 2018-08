München - Ex-Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat sich mit dem Titel "Trainer des Jahres" in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das gab das Fachmagazin "kicker", das die Wahl seit 1960 durchführt, am Sonntag bekannt. Toni Kroos wurde zum ersten Mal in seiner Karriere zu Deutschlands "Fußballer des Jahres" gewählt, bei den Frauen gewann Dzsenifer Marozsan. Abgestimmt hatten insgesamt 475 Sportjournalisten.