Ex-Chefredakteur des "Bayernkuriers" Peter Hausmann über Asylstreit: "Mir fehlt jedes Verständnis"

Mit welchem Ergebnis, das die Kanzlerin auf EU-Ebene erreichen könnte, wäre die CSU denn zufrieden?

Ich fürchte, selbst, wenn Frau Merkel mit einem Korb goldener Eier aus Brüssel wiederkäme, würde die CSU sagen: Die Eier sind nicht frisch.

Der Unions-Zoff brodelt schon länger

Die Union droht an dieser Problematik zu zerbrechen.

Deshalb muss man daran erinnern, was die Union bedeutet: CDU und CSU sind zusammen die größte noch existierende Volkspartei. Verliert man die Union, werden Splitterparteien entstehen, von denen die größte nur noch 20 Prozent hat. Die müssen ihre Klientel befriedigen. Dann geht es nicht mehr um Fragen des Gemeinwohls, sondern um Klientelpolitik.

Ist die Eskalation allein der Landtagswahl geschuldet?

Allein mit der Landtagswahl kann man das nicht erklären. Das Thema brodelt schon länger. Bei der letzten Bundestagswahl hat man auf einmal mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass in Regionen Bayerns, in denen keine wirtschaftlichen oder anderen Probleme bestehen, Populisten wie die "Merkel raus"-Schreier von der AfD 15 oder 16 Prozent bekommen haben. Insofern ist es verständlich, dass das die CSU umtreiben muss. Aber die Frage ist: Wie antworte ich darauf? Wenn ich von einer Anti-Abschiebe-Industrie spreche, beleidige ich viele Menschen, die in der CSU sind oder sich in den kirchlichen Kreisen bewegen und Integrationsarbeit leisten.

Welche Folgen kann das Ihrer Meinung nach haben?

Meine Sorge ist, dass sich viele – auch Parteifreunde –, die der bürgerlichen Mitte angehören, von der CSU abwenden. Genau wie bei der letzten Bundestagswahl, bei der die CSU nicht nur an die AfD verloren hat, sondern vor allem auch an die FDP. Man hat zu sehr einen Tunnelblick in Richtung der Populisten – und daraus entstehen leichtfertig, aus Unüberlegtheit, solche Eskalationen, wie wir sie im Moment erleben.

Eine Eskalationsspirale, die das Ende der Regierung bedeuten kann.

Das wäre der größte anzunehmende Unfall, weil das auch das Ende der Union bedeuten würde.

Volker Bouffier hat für diesen Fall angekündigt, dass die CDU in Bayern antreten würde. Die CSU wiederum liebäugelt damit, sich in ganz Deutschland zur Wahl zu stellen.

Die CSU hat ein Erfolgsgeheimnis, das nicht nur darin besteht, dass sie eine bürgerlich-liberale konservative Volkspartei ist, sondern dass sie eine bayerische Volkspartei ist. Ihr eigenständig-bayerisches Profil droht dann verloren zu gehen. Und wenn die CDU hierher kommt, sprechen wir in etwa gleiche Wähler-Milieus an. Unter dem Strich verlieren dann beide.

Wird es trotzdem so kommen?

Ich will mich gar nicht in solchen Überlegungen ergehen. Ich versuche zu mahnen und daran zu erinnern, dass die Einheit der Union auch ihr Erfolgsrezept war. Das leichtfertig aufs Spiel zu setzen und zu glauben, dass alles besser wird, wenn die Bundeskanzlerin gestürzt ist, ist eine sehr kurzsichtige Betrachtung. Menschen lieben das Schauspiel und das Spektakel eines politischen Streits – aber sie lieben die Streithanseln nicht.

Sollte die CDU nach Bayern kommen, schlügen dann zwei Herzen in Ihrer Brust?

Ich hoffe, dass die Zahl der Vernünftigen in der Union so groß ist, dass man diesen Bruch nicht riskiert.

