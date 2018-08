Ja, er gewann jede Runde gegen Pianeta. Er dominierte den Deutsch-Italiener, der eigentlich seine Karriere nach zwei Niederlagen (gegen Kevin Johnson und Petar Milas) schon beendet hatte, den aber das Kampfangebot von Fury nochmal in den Ring steigen ließ, klar. Doch Weltklasse war das, was Fury bot, noch lange nicht. Am Ende der zehn Runden musste sich der "Gipsy King" von den Fans in Belfast sogar einige Pfiffe anhören.