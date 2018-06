Ex-Biathletin im WM-Gespräch Hauswald: "Deutschland ist Vorbild für die Südkoreaner"

Was würden Sie den Fußballprofis in solchen Drucksituationen raten?

Man sollte sich auf seine innere Stärke konzentrieren. Man muss sich Ressourcen, die man aus vergangenen Erfolgen, zum Beispiel dem WM-Titel 2014, mitgenommen hat, wieder wachrufen. Diese Stärke muss man aus der Vergangenheit abkoppeln und ins Jetzt integrieren. Ich habe mich immer mit Bildern und Erfolgen aus der Vergangenheit vorbereitet, das stärkt das Selbstvertrauen.

Können Sie die Druck-Debatte nachvollziehen, die Per Mertesacker mit seinen Aussagen ausgelöst hat, als er sagte, er habe auf die hohe Erwartungshaltung vor jedem Spiel mit Brechreiz und Durchfall reagiert?

Auf jeden Fall. In den letzten Jahrzehnten hat der Fußball in unserer Gesellschaft einen Stellenwert eingenommen, der manchmal utopisch erscheint. Dass auch Fußballer Menschen sind, die Gefühle haben und vielleicht mit Druck nicht so umgehen können, sollte jedem klar sein. Ich fand es wichtig, dass Per Mertesacker damit an die Öffentlichkeit gegangen ist.

Welche Konsequenzen sollten die Klubs daraus ziehen?

Die Debatte sollte Menschen, die im Fußball arbeiten, zum Nachdenken bringen, damit sie Nachwuchsspieler anders auf solche Situationen vorbereiten können. Es wäre sinnvoll für Profiteams, nicht nur in Krisensituationen Psychologen oder Mentaltrainer zu konsultieren, sondern diese fest in den Alltag der Teams zu integrieren. Denn Sportler sind nur so lange leistungsfähig, wie sie gelernt haben, mit bestimmten Situationen umzugehen.

