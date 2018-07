Löw wird trotzdem als Bundestrainer weitermachen.

Für mich ist es selbstverständlich, dass er so nicht aufhören will. Er hat fantastische Jahre hinter sich, großen Erfolg gehabt. Die Spielweise der deutschen Mannschaft war in den letzten zehn Jahren mitprägend für den modernen Fußball. Jetzt soll er den Umbruch gestalten. Diese Chance hat er verdient.

Kann Philipp Lahm dem DFB weiterhelfen?

Dass die WM-Analyse erst im August folgen wird, ist aber schon ungewöhnlich, oder?

Ganz Deutschland hat gehofft, dass Jogi Löw sich gleich mit Bierhoff und dem DFB zusammensetzt und analysiert. Das ist ja eigentlich nicht so schwierig. Im Vereinsleben könnte man auch nicht sagen: „Ja, in zwei Monaten werden wir die Analyse dann bekannt geben.“ Da muss man eigentlich schnell handeln. Das sollte auch beim DFB der Fall sein, weil auch die Fans da einen berechtigten Anspruch darauf haben.

Was muss sich jetzt ändern?

Jogi Löw wird wohl einen kleinen Umbruch machen müssen. Das sind schwierige Entscheidungen, weil er sich von ein paar Spielern und sogar Weltmeistern trennen muss, denen er immer vertraut hat – eine schwierige psychologische Aufgabe. Aber wenn ich ankündige, dass sich etwas ändern muss, muss das auch für die Kaderbildung gelten. Das wird auch erwartet, man muss ein Zeichen setzen.



Philipp Lahm einer, der dem DFB wieder auf die Beine helfen kann? Ja, findet Ottmar Hitzfeld.

Wäre Philipp Lahm jemand, der dem DFB auf anderer Ebene bei einer Neuausrichtung helfen könnte?

Philipp Lahm ist Weltmeister, hat große Fachkompetenz und ist einer, der den Finger auch mal in die Wunde legt. Er hat ja selbst schon gesagt, dass er sich anbieten würde, in irgendeiner Form beim DFB mitzumachen. Ich würde das begrüßen, wenn man mit ihm einen solch charakterstarken Typen in seinen Reihen hätte.

Der Gegner des DFB im nächsten Länderspiel am 6. September heißt: Frankreich.

Gegen den amtierenden Weltmeister zu spielen, ist doch eine dankbare Aufgabe. Man kann eigentlich nur gewinnen. Wenn man Frankreich schlagen sollte, wäre das gleich wieder ein riesiger Imagegewinn.

Hitzfeld über Kovac: "Von ihm total überzeugt"

Als Weltmeister kehrt nun Corentin Tolisso zurück zum FC Bayern.

So ein Erfolg macht Energie frei, das wird Tolisso beflügeln. Er hat sich jetzt bei Bayern eingelebt und wird nächste Saison wieder angreifen. (Hier lesen Sie mehr zu diesem Thema)

Viele Spieler kommen enttäuscht von der WM zurück zu Bayern.

Das stimmt. Aber jetzt hat Niko Kovac immerhin den Vorteil, vor dem Saisonstart länger mit den Spielern arbeiten zu können.

Wie sind Ihre ersten Eindrücke von Bayerns neuem Coach?

Ich bin von Niko total überzeugt, dass er der richtige Mann für Bayern München ist. Er ist eine starke Persönlichkeit, war schon früher immer ein Führungsspieler, der Verantwortung übernommen, seine Meinung gesagt hat. Genauso ist er als Trainer: unglaublich akribisch, kommunikativ. Man weiß bei ihm sofort, woran man ist. Er spricht Fehler direkt an, ist jemand, der die Mannschaft mitreißen kann und wird mit Bayern viel Erfolg haben.

Transfers: Wären Pavard und Rebic was für den FC Bayern?

Es könnte noch Veränderungen im Bayern-Kader geben. Überrascht es Sie, wie offen zum Beispiel über einen möglichen Transfer von Jérôme Boateng geredet wird?

Bayern wird sicher auch intern mit dem Spieler gesprochen haben. Aber wenn man einen Spieler unbedingt behalten will, sagt man das eigentlich nicht.

Benjamin Pavard und Ante Rebic haben sich bei der WM in den Fokus gespielt, auch in den der Münchner. Würden beide dem FC Bayern weiterhelfen?

Das hängt von der Planung ab. Ein Transfer von Pavard könnte jetzt schwierig werden, sein Preis ist durch die WM gewaltig gestiegen. Kimmich finde ich als Rechtsverteidiger spielerisch auch stärker. Und Rebic ist für jeden Bundesligisten ein interessanter Mann, weil er unglaublich schnell und laufstark ist, er hat Wucht, ist torgefährlich. Niko Kovac kennt ihn sehr gut. Er hat sich ja noch nicht klar geäußert. Und ich möchte dem FC Bayern keine Spieler empfehlen.

Im Video: Harry G macht den Münchner Fan-Vergleich