Dann wohl auch nicht vor Japan, dem Achtelfinalgegner an diesem Montag?

Natürlich nicht. Japan ist schwach im Kopfballspiel, generell bei Standards anfällig. Das sollte zu schaffen sein, das gewinnen wir. Wir werden uns nicht überraschen lassen. Und auch vor Brasilien in einem möglichen Viertelfinale muss man sich nicht fürchten. Das ist kein Team wie früher mit Zico, Socrates, Falcao. Brasilien spielt sehr europäisch, weil die meisten Spieler in Europa unter Vertrag stehen. Welcher belgische Spieler hat Sie bislang am meisten überzeugt? Belgien hat viele Topstars in der Mannschaft, wir sind nicht von einem Spieler abhängig. Wir haben Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen und viele mehr. Die spielen alle in Topmannschaften.