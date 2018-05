Ramaj hatte später seinen Anteil an der Firma an Matthias Sammer verkauft. Nur vier Tage nach der Abwicklung wurde aber der Transfer von Felix Uduokhai von 1860 München zum VfL Wolfsburg bekannt. Im Sommer 2017 schloss sich der Verteidiger für kolportierte eine Million Euro Ablöse den Niedersachsen an. Die Planungen für den Transfer seien jedoch bereits geraume Zeit vor dem Austritt Ramajs aus der Firma gelaufen. Ihm sei dies verschwiegen worden, um die Provision alleine zu bekommen und ficht den Abtretungsvertrag an.