Dietmar Hamann: "Ich erwarte große Dinge von Lewandowski"

Am Wochenende haben sich mit Corentin Tolisso und Rafinha zwei weitere Bayern-Profis schwer verletzt. Ist der Kader trotzdem noch stark genug?

Es ist bitter, dass Tolisso und auch Kingsley Coman so lange ausfallen. Der Kader ist aber top-besetzt. Es gibt genügend Ressourcen, um in der Liga vorneweg zu marschieren und die relativ leichte Gruppe in der Champions League zu überstehen. Wichtig wird sein, dass du bis zur Winterpause in allen Wettbewerben dabei bist. Im März, April, Mai werden die Preise verteilt – da müssen dann alle fit sein. Vielleicht ist Coman nach seiner Verletzung ja sogar frischer in der entscheidenden Phase im Frühjahr. Im Offensivverbund ist er der wichtigste Spieler bei Bayern.

Wie bewerten Sie bislang die Arbeit von Niko Kovac, der alle fünf Pflichtspiele gewonnen hat?

Sehr gut. Der Zeitpunkt für ihn, zu Bayern zu wechseln, war ja nicht ganz einfach. Die deutschen Nationalspieler kamen enttäuscht von der WM zurück, die musste Kovac wieder aufpäppeln. Wie er das hinbekommen hat, ist sensationell. Wie er Lewandowski in kurzer Zeit wieder motiviert hat, wie er mit Arjen Robben und Franck Ribéry umgeht – das ist einzigartig. Man hat schon in Frankfurt gesehen, dass Kovac große Qualitäten hat. Aber es ist nicht selbstverständlich, bei Bayern so schnell einen so guten Eindruck zu hinterlassen.

Sie haben Lewandowski angesprochen. Ist er der Bayern-Spieler, von dem Sie in der Champions League besonders viel erwarten?

Lewandowski wurde vergangene Saison zu Recht kritisiert. Er hat in den entscheidenden Spielen keine Tore geschossen – da muss man sich Kritik gefallen lassen. Ich erwarte große Dinge von ihm, er ist für mich weiter die beste Nummer 9 der Welt. Aber das muss er in den großen Spielen zeigen. Wenn Lewandowski die Champions League gewinnen will, wird er keine bessere Möglichkeit finden als bei Bayern. Und sollte er in dieser Saison die Trophäe tatsächlich gewinnen, wären die Bayern wohl die Letzten, die Lewandowski nicht ziehen lassen. Falls er im Sommer 2019 dann immer noch nach Spanien wechseln will.

Dietmar Hamann: Vorrunde für FC Bayern kein Problem

James Rodríguez könnte gegen Benfica in die Startelf rücken, bislang lief die Saison noch nicht perfekt für ihn.

Man hat vergangene Saison gesehen, dass er sich durchsetzen kann, dass man auf ihn zählen kann. Er hat sich leider bei der WM erneut verletzt. Dass er einige Zeit brauchte, war klar. James kann in einer funktionierenden Mannschaft das Sahnehäubchen sein – und die Bayern haben eine funktionierende Mannschaft. Er wird ein ganz wichtiger Mann in dieser Saison.

Die Gruppe mit Benfica, Ajax und AEK Athen sollte eigentlich kein Problem werden für Bayern.

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Bayern nicht weiterkommt. Ajax und Benfica sind große Namen, haben aber nicht das Niveau wie vielleicht vor 25 Jahren. Das Einzige, was negativ sein könnte: Du hast wohl kein Team dabei, das dich richtig fordert.

Wie sehen Sie die Chancen der anderen deutschen Teams aufs Achtelfinale?

Ich glaube, die Gruppen sind jeweils schwerer als zunächst gedacht. Hoffenheim muss gegen ManCity und Schachtjor Donezk bestehen, das wird sehr schwer. Von Dortmund erwarte ich, dass die Mannschaft weiterkommt. Bei Schalke ist es sehr offen. Ein Vorteil könnte sein, dass Schalke sehr ergebnisorientiert spielt, hinten oft zu Null. Das hilft in der Champions League. Der Kader ist breit aufgestellt. Ich denke, dass am Ende Bayern, Dortmund und Schalke ins Achtelfinale kommen. Bei Hoffenheim bin ich mir nicht so sicher.

Zum Abschluss noch: Wer wird der Superstar dieser Champions-League-Saison?

Ich sage: Lewandowski. Ich habe das Gefühl, dass er die Botschaft verstanden hat. Jetzt scheint alles zu passen. Kovac ist offenbar ein Trainer, der den Spielern in der Ansprache einiges vermitteln kann. Lewandowski hat eingesehen, dass er alles für Bayern geben muss. Er ist wieder ein anderer Spieler. Wenn Kovac Lewandowski richtig ins Laufen bringt, erhöht das die Chancen, in allen Wettbewerben erfolgreich zu sein.