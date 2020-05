Von wegen Silo: Koch kontert Hoeneß-Statement

Die Deutsche Fußball Liga will die Saison am 15. Mai fortsetzen. Die 36 Klubs der Bundesliga und 2. Liga werden am Donnerstag bei einer Mitgliederversammlung per Videoschalte über die Folgen der Freigabe für den Neustart durch die Politik diskutieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer hatten am Mittwoch dem Profifußball eine Wiederaufnahme der Saison ab Mitte Mai erlaubt.

Rainer Koch, DFB-Vizepräsident und Präsident des Bayerisches Fußball-Verbandes, ist "guter Dinge, dass es so schnell wie möglich losgeht". Koch konterte im Bayerischen Fensehen ein Hoeneß-Statement mit Bravour.

Der Ex-Bayern-Präsidente hatte geraten, dass der DFB angesichts der schwierigen finanziellen Lage der 3. Fußball-Liga eines seiner Silos öffnen und Geld verteilen könne. Koch: "Lieber Herr Hoeneß, gegen das Silo des FC Bayern ist das Silo des DFB ein Fingerhut."

AZ-Umfrage: Re-Start in der Bundesliga - eine richtige Entscheidung?