Alaba: Triple? "Daran arbeiten wir hart"

Alaba ist in Österreich, in seinem Heimatland, ein Superstar, die zentrale Figur in der Nationalelf. Auch auf dem Platz. Dort spielt er auf der Sechs, ab und an sogar auf der Zehn. Und trotz seiner exponierten Stellung bleibt er demütig. Auch wegen seines Vaters, der in den 1980ern als Student aus Nigeria nach Österreich kam. "Mir ist bewusst, wo ich herkomme, wo meine Eltern herkommen, was sie in ihrem Leben geleistet haben", sagt Alaba. Vor Kurzem besuchte er das Vaterland seines Vaters, was ihn stark sensibilisiert habe. "Mir wurde bewusst, was für ein Leben ich leben darf, wie schön mein Leben ist," sagt Alaba.