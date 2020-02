Event von duplo und Deutsche Bahn Valentinstag: So romantisch sind Jana und Thore Schölermann

Auch bei den Promis darf ein wenig Romantik am Tag der Liebenden nicht fehlen. Um den Valentinstag zu perfektionieren, luden duplo und die Deutsche Bahn am Freitagmorgen in Frankfurt zu einer Zugfahrt nach Paris ein. Mit von der Partie waren auch Moderator Thore Schölermann (35) und seine Frau Jana (32). Nach zehn Jahren Beziehung blieb der Schauspielerin vor allem eine Überraschung ihres Ehemannes in Erinnerung.