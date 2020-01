Event in New York In Pink und Hellblau! Diane Kruger stiehlt allen die Show

Schauspielerin Diane Kruger (43, "355") erschien zum "Women In Motion"-Event in New York in einem pinken, armfreien Volants-Kleid mit Cut-out am Bauch des US-Designers Prabal Gurung (40). Dazu kombinierte sie hellblaue Riemchen-Heels und eine Clutch in derselben Farbe sowie asymmetrische Perlen-Ohrringe von Tasaki. Neben dem auffallenden Kleid präsentierte die gebürtige Deutsche zudem eine neue, dunklere Haarfarbe. Videos von der Veranstaltung zeigen, dass der Filmstart das nun dunkelblonde, leicht gewellte Haar locker zurückgesteckt hatte.