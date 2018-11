Evakuierung wegen Waldbränden Kim Kardashian muss vor Flammen-Inferno fliehen

Wieder wird Kalifornien von schweren Waldbränden heimgesucht. Von dem sogenannten "Woolsey-Feuer" ist nun auch Reality-Queen Kim Kardashian (38, "Keeping Up with the Kardashians") betroffen. Sie musste mit ihrer Familie ihr Haus im kalifornischen Calabasas verlassen. Die Stadt befindet sich im Südwesten des San Fernando Valley und grenzt unter anderem an Los Angeles an. Die 38-jährige, dreifache Mutter informierte ihre Fans in mehreren Instagram Stories über die Evakuierung.