Kann ich aus Deutschland denn bei den Halbfinals mit abstimmen?

Deutsche Fans können nur beim zweiten Halbfinale am 16. Mai abstimmen, zusammen mit den Fans in Großbritannien, Italien und den 18 Halbfinalteilnehmern, von denen die besten zehn ins Finale kommen. Im ersten Halbfinale am 14. Mai sind Spanien, Frankreich und Israel sowie die 17 Halbfinalteilnehmer stimmberechtigt, von denen ebenfalls die Top 10 das Finale erreichen.

Wie läuft die Abstimmung im ESC-Finale?

Alle Teilnehmer-Länder dürfen im Finale ihre Punkte vergeben, auch diejenigen, die bereits in den Halbfinals ausgeschieden sind. Seit 2016 ist das Prozedere aber etwas komplizierter: Nach dem Auftritt der 26 Kandidaten können die Zuschauer per Telefon, SMS und App ihre Stimme abgeben. Zuvor haben bereits nationale Fachjurys aus Sängern und Komponisten ihre Wertung eingereicht. Verkündet werden dann zunächst die Jury-Wertungen - dabei bekommt jedes Land Punkte, das in der Jurywertung in den Top 10 landet. Das beste Land bekommt zwölf, das zweitbeste zehn, das drittbeste acht Punkte, dann geht es einzelpunkteweise runter bis eins. Nach den Jurys werden dann die Publikumspunkte vergeben. Gewinner ist das Land mit den meisten Punkten.

Mit welchem Song tritt Deutschland beim ESC an?

Die ARD hat in einem Vorauswahl-Entscheid den deutschen Beitrag zum ESC ermittelt. Gewonnen hat das Duo " S!STERS " mit dem gleichnamigen Song. Dass die beiden Sängerinnen gar keine Schwestern sind, war der ARD egal. Die AZ-Kritikerin schrieb: "Die Latina mit der souligen Stimme. Sowas in der Art müssen sich die Caster gedacht haben, als sie Laurita (26) zum ersten Mal gesehen haben. Denn Carlotta ist die perfekte Antagonistin dazu. Das blonde, blasse, süße Mädchen. Es ist so gewollt, dass das funktioniert, dass es fast schon ekelt. So sehr Zeugnis der MusikINDUSTRIE und eben nicht der Musik an sich."

Wer ist Favorit auf den Sieg?

Deutschland jedenfalls nicht. Geht man nach den Buchmachern, landen "Sisters" im hinteren Drittel - anders als etwa Michael Schulte oder Lena (gewann den ESC 2010). Favorit und Top 3 dieses Jahr sind Holland mit Duncan Laurence ("Arcade"), Sergey Lazarev (Russland) mit "Scream" und Italien (Mahmood mit "Soldi")

Auch die Schweiz (DSDS-Gewinner Luca Hänni mit "She got me") und Schweden (John Lundvik mit "Too Late for Love") werden heiß gehandelt. Das sagt allerdings nichts aus: Schon oft gewannen Songs, die die wenigsten vorher auf dem Zettel hatten.

Wo kann ich den ESC im TV sehen?

Das Erste überträgt das ESC-Finale am 18. Mai ab 21.00 Uhr live. Ab 20:15 gibt es eine Vorab-Show, bei der unter anderem Annett Louisan, Sarah Connor und Nico Santos zu Gast sind. Barbara Schöneberger wird für Deutschland die Punktevergabe mitteilen.

