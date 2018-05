Bemerkenswert, vielleicht sogar beunruhigend, ist, dass die Vorbehalte der Bürger oft mit Fehlinformationen oder einer gewissen Portion Unwissen einhergehen. Meistens scheint es so, als arbeite sich ein Großteil der EU-Kritiker mit Stereotypen ab und bemühe die immer gleichen Vorwürfe.

Ein Beispiel: Ein Mitfünfziger am AZ-Stand ärgert sich über den seiner Meinung nach aufgeblasenen Beamtenapparat in Brüssel. Die Beamten verwalteten sich dort doch ohnehin zu Tode. An dieser Stelle sei erwähnt: EU-Kommission, -Ministerrat und -Parlament zählen zusammen etwa 32 500 Bedienstete. In der Stadtverwaltung München arbeiten 38 400 Menschen.



"Gerade München profitiert ungemein vom freien Waren- und Kapitalverkehr in der Europäischen Union", sagt Bürgermeister Josef Schmid. Foto: Bernd Wackerbauer

Ein weiterer Aufreger: Deutschland zahle nur an die EU und bekomme nichts dafür. Freilich, Deutschland ist mit 13 Milliarden Euro pro Jahr größter Nettozahler. Gleichzeitig zahlt die EU an Deutschland fast die Hälfte an Fördergelder zurück. Das "Smart City"-Projekt in Freiham ist dabei nur ein winzig kleiner Teil.

Trotz kritischer Stimmen ist es der Geist eines gemeinsamen Europas, der auf dem Marienplatz den Ton angibt. Auf der Bühne folgt die Showeinlage einer Dracula-Tanzgruppe aus Rumänien. Toleranz, Gemeinsamkeit, Vielfalt – und das über sämtliche Grenzen und Barrieren hinweg:Auf dem Marienplatz wird an diesem Tag europäisch gesprochen – und getanzt.

