Europatag 2019 Die Landeshauptstadt feiert Europa: Willkommen im Herzen Münchens

Wer Europa liebt und lebt, ist im Herzen Münchens richtig

Was Europa speziell für München und Bayern leistet, wird in Expertengesprächen und an Informationsständen erklärt. Zudem gibt es vielfache Möglichkeiten, sich aktiv in den Dialog für ein demokratisches Europa einzubringen. Europaminister Dr. Florian Herrmann ist vom europäischen Modell überzeugt: „Es ist und bleibt die bestmögliche Antwort auf die großen Herausforderungen unserer Zeit.“ Herrmanns Appell an alle, denen die Zukunft Europas am Herzen liegt, ist deshalb klar: „Geben Sie Europa Ihre Stimme. Bitte gehen Sie am 26. Mai zur Europawahl!“