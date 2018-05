Goldener Schuh: So funktioniert das Ranking

Beim Ranking des Goldenen Schuhs werden nur Spieler berücksichtigt, die in den jeweils höchsten Spielklassen der UEFA-Mitgliedsverbände spielen. Außerdem wird die Stärke der jeweiligen Liga für die Rangliste berücksichtigt, in dem die Tore mit einem Länderfaktor multipliziert werden. In den fünf europäischen Top-Ligen (Deutschland, England, Spanien, Frankreich, Italien) beträgt dieser Faktor 2, in "kleineren" Ligen wie beispielsweise der türkischen oder portugiesischen beträgt er 1,5. Jonas von Benfica Lissabon hat wie Messi auch 34 Tore erzielt – wegen des niedrigen Faktors landet er allerdings nur auf dem neunten Platz.